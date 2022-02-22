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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيسي بالعمل يطلب مني إخباره بكل شئ فهل هذه نميمة؟.. الإفتاء تجيب

الموظفون في الشركة
الموظفون في الشركة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "رئيسي في العمل يطلب مني إخباره بكل صغيرة وكبيرة عن العاملين وأنا لا أقول إلا الحقيقة، وهي يوقع عليهم الخصومات وأحيانا يصل الأمر إلى الفصل، فهل هذه نميمة وهل أنا مذنبة؟

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هذا المدير وكل هذا العامل مهمة الإشراف على العمال، فالمقصر في عمله يتم الإبلاغ عنها حتى لا يؤذي غيره بهذا التقصير، ومهمة الإشراف تكون لضبط العمل.

وتابع: يمكن في هذه الحالة نصح المقصر بصفة شخصية حتى لا يتم قطع راتبه أو فصله من العمل، فإن تم نصحه وأصر هذا المقصر على تقصيره فيتم إبلاغ رئيس العمل.

حكم التقصير في العمل

 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا عن أحب الأعمال في الدنيا، التي تُدخل الإنسان الجنة.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بر الوالدين من أحب الأعمال، التي أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والتي يحرمك التقصير فيها من دخول الجنة، مستشهدًا بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ»، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدهُمَا أَوْ كِلَيْهمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ».

وأضاف أنهيقول النووي: "(رَغِمَ أَنْف) مَعْنَاهُ: ذَلَّ، وَأَصْلُهُ لَصْقُ أَنْفِهِ بِالرِّغَامِ، وَهُوَ تُرَابٌ مُخْتَلَطٌ بِرَمْلٍ، وَقِيلَ: الرُّغْمُ كُلُّ مَا أَصَابَ الأنف مما يؤذيه، منوهًا أن فيه الحَث عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَعِظَمِ ثَوَابِهِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ بِرَّهُمَا عِنْدَ كِبَرِهِمَا وَضَعْفِهِمَا بِالْخِدْمَةِ أَوِ النَّفَقَةِ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ فَاتَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ.." (شرح النووي).
 

دار الإفتاء رئيس العمل التقصير في العمل إبلاغ رئيس العمل

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