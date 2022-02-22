أستاذ علاقات دولية من موسكو: الاقتصاد الروسي متكيف مع العقوبات منذ 2014.. فيديو

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في روسيا، إن موسكو كانت تتوقع هذه العقوبات الأمريكية منذ افتعال واشنطن الأزمة قبل شهرين ومحاولة فرض العقوبات الاقتصادية ".

وكشف عمار قناة خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن تعكس حالة إضعاف الاقتصاد الروسي من جهة والمنطقة الأوروبية من جهة أخرى .

ولفت الدكتور عمار قناة، أن واشنطن ترغب في إضعاف هذه المعدلات القوية تمهيداً للتحركات القادمة العالمية في بحر الصين الجنوبي لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي تكيف مع هذه النوعية من العقوبات التي يخضع ويعيش تحت وطأتها منذ عام 2014 حيث تكيف معها ".

وتوقع أن تؤثر هذه العقوبات الأمريكية الاقتصاد الدولي بشكل عام نوعاً ما وسوف تؤثر على المنطقة الأوروبية ".

تابع : نحن أمام مرحلة جيوسياسية قادمة، وأمريكا في حالة تخبط، وهذا ظهر خلال السنوات الماضية، وكل هذه الممارسات تربك العالم كله.

واستبعد قناة أن يكون هناك مواجهة عسكرية بين روسيا وأكرانيا قائلاً :"سمعنا الكثير عن تحركات القوات الروسية، ولا يمكن اعتبارها عسكرية، ولكن لحفظ الحدود، وخلق عسكري جديد، وهي عملية ردع سياسي لكييف.".