ردًا على أبو جبل.. الزمالك يعد جنش بالمشاركة أساسيًا لتحفيزه للعودة

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فيوتشر تلقى مكالمة هاتفية من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الأيام الماضية حيث أبلغه بالعودة لصفوف الفريق في الموسم المقبل.



وأضاف شبانة أنه رغم تمسك نادي فيوتشر وقراره ببقاء جنش معهم في الموسم المقبل لكن أمير مرتضى أكد للحارس على قرارهم بعودته إلى الفريق والحاجة إليه خلال الموسم المقبل.



وأوضح أمير مرتضى لـ جنش أن القرار نفسه جاء من جانب رئيس نادي الزمالك والذي أوصى بنفسه بعودته إلى صفوف الفريق.