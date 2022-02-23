فولكس فاجن تنهي إنتاج "بولو" بالهند لتضاؤل ​​مبيعاتها وعمرها الطويل في السوق

ستنهي مجموعة فولكس فاجن الألمانية إنتاج طرازها الأشهر "بولو" في الهند قريبًا بعد استمرار خطوط الإنتاج لمدة 12 عامًا.

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، يتم إنتاج "فولكس فاجن بولو" التي تنتمي إلى فئة هاتشباك الفاخرة في مصنع فولكس فاجن في تشاكان، بمدينة ماهاراشترا منذ عام 2009 وكانت أول طراز يصنع محليا من قبل العلامة التجارية.

ظهرت لأول مرة رسميًا في الهند ضمن فعاليات معرض Auto Expo 2010 وتم طرحها للبيع في فبراير من نفس العام. تعتبر سيارة الهاتشباك الفاخرة إلى حد بعيد الموديل الأكثر مبيعًا وشعبية لشركة فولكس فاجن في الهند، حيث تم بيع أكثر من 2.5 مليون وحدة.

رغم كل هذا النجاح الذي تحظى به فولكس فاجن بولو، لماذا قررت العلامة التجارية وقف إنتاجها؟ الجواب الأسهل والأقرب للمنطق هو بالطبع تضاؤل ​​مبيعاته وعمرها الطويل في السوق أي لعامل التقادم، لكن بالنظر للصورة الأكبر للتخطيط ، يتعلق الأمر بعملية تبسيط الإنتاج والتركيز على الطرازات الأحدث الجديدة. مع الإطلاق القادم لسيارة فولكس فاجن السيدان الجديدة في الأسواق العالمية ، التي يُرجح أن تسمى فولكس فاجن فيرتوس ، سينتهي أيضًا إنتاج سيارة فولكس فاجن فينتو السيدان، كما أن خطوط الإنتاج الهندية ستتحول لبناء نماذج من فولكس فاجن تايغون الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض.

على الرغم من استبدال بولو بنموذج جديد كليًا من الجيل السادس وطرحها على مستوى العالم في عام 2018 ، إلا أن الجيل الخامس من بولو استمر في التواجد داخل السوق الهندي لأكثر من عقد من الزمان. على مدار 12 عامًا ، تم تزويدها بالعديد من التحديثات الدقيقة والمتنوعة للمساعدة في الحفاظ على ملاءمتها ، وتم تشغيلها بواسطة ما يصل إلى 10 محركات مختلفة طوال عمرها الافتراضي. ما لم يتغير أبدًا هو مدى قدرتها على جذب المشترين الهنود باعتبارها سيارة هاتشباك متميزة ذات طابع أوروبي مع بنية صلبة وجودة داخلية رائعة.