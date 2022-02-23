الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني، مواصلة التدريبات ظهر اليوم، الأربعاء، في إطار تجهيز اللاعبين للقاء صن داونز، والمقرر له السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي طوى صفحة مباراة المقاصة بمجرد انتهائها للتركيز في المباراة القادمة أمام ‏صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وقال مدير الكرة: «توقيت مباراة المقاصة كان في غاية الأهمية للأهلي، خاصة أن الفريق ‏شارك في كأس العالم للأندية ثم خاض مباراة الهلال في السودان وجاءت مباراة المقاصة على ‏المستوى المحلي قبل مباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل».‏

وأضاف مدير الكرة أن الأهلي يشارك في موسم طويل، وعلى الجميع أن يكونوا على درجة ‏عالية من الاستعداد، وأن يكون لديهم قناعة أن الجميع سوف يحصل على فرصته في ظل ‏توالي المباريات، وأن أعظم اللاعبين في العالم يجلسون على دكة البدلاء، ورغم ذلك عندما ‏يشاركون تجدهم على درجة استعداد كبيرة على المستوى الذهني.‏

وأكد مدير الكرة أن بطولة دوري أبطال أفريقيا لها دوافع مختلفة هذا الموسم للجيل الحالي، الذي يسعى إلى تحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي، خاصة أن الفوز بالثنائيات في دوري الأبطال سبق وتم ‏تحقيقها من قبل.‏

وعن الإصابات في صفوف الفريق، قال عبد الحفيظ: «بيرسي تاو جاهز وفضل الجهاز الفني ‏إراحته اليوم أمام المقاصة، وسيكون متواجدًا بنسبة كبيرة أمام صن داونز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وأيمن أشرف فرصته حتى الآن قد تكون صعبة، ولكن سيتم تقييم موقفه بصورة مستمرة، وعلي معلول حصل على راحة بسبب ‏إجهاد السمانة ولكنه جاهز، وكذلك زميله محمد عبد المنعم الذي حصل على راحة أيضًا وجاهز لمواجهة بطل جنوب أفريقيا».‏