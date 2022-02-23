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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

منخفض جوي جديد
منخفض جوي جديد

بدأت اليوم الأربعاء، حالة التقلبات الجوية، التي سببها المنخفض الجوي، التي حذر منها خبراء هيئة الأرصاد الجوية، على مدار الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون المنخفض المؤثر علينا في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو متر من سطح الأرض.

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من المقرر أن يشهد حالة من التقلبات الجوية بسبب تأثرنا بمنخفض جوي يؤثر على طبقات الجو العليا وسطح الأرض مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار مع تقدم ساعات النهار سنشهد نشاط للرياح يصل إلى 40كم في الساعة، وبعض الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

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تحرك المنخفض الجوي

من المقرر أن يتحرك المنخفض الجوي نحو شرق البلاد، يكون مصحوب بسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة، قد تكون رعدية خلال ساعات الليل، مما يؤثر على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ما يجعل الطقس شديد البرودة على أغلب الانحاء، ذلك وفقًا لما اوضحته منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان يشهد طقس اليوم الأربعاء، نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والاتربة على القاهرة الكبرى وكافة أنحاء الجمهورية، من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يكون طقس، اليوم الأربعاء، دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء والسواحل الشرقية، ومعتدل على السواحل الغربية، وشديد البرودة خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة رعدية، على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً، رعدية على جنوب الوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرة ومدن القناة وجنوب سيناء.

حالة الطقس

حالة الملاحة البحرية 

تسود حالة البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، معتدلة ويكون هناك ارتفاع في الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية، حيث يتوقع ان تكون حالة البحر الأحمر معتدلة والموج يتراوح بين متر و 1.5 متر والرياح من شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

تحذيرات من طقس غدًا الخميس

سيشهد الطقس، غدًا الخميس، انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بحوالي 6 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي والشعور بالأجواء الشتوية على أغلب الانحاء خلال ساعات النهار، حيث تسجل القاهرة 17 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

درجات  الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 23 10

الإسكندرية 22 11

الإسماعيلية 24 10

الدقهلية 22 10

الغردقة 25 14

المنيا 25 7

اليوم الاربعاء التقلبات الجوية المنخفض الجوي هيئة الأرصاد الجوية الملاحة البحرية درجات الحرارة المتوقعة

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