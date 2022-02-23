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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات

رفع 435 حالة إشغال طريق بالبحيرة

رفع الإشغالات لتيسير
رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

 

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية  للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

 وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

خير بلدنا.. تنفيذ 8021 مشروعا بمبادرة حياة كريمة في البحيرة

رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية 

 

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى :-

-  ١٣٧ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار بنطاق  الطريق الزراعي ومدخل كفر الدوار َالوكيل.

١٩٣ حالة اشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور

 

-   ٦٠حالة إشغال طريق مخالف ما بين ثابت ومتحرك  بالدلنجات و٤٥  حالة بأبو حمص 

-  تحرير ٦ محاضر لعدم ارتداء كمامة لمركز كوم حمادة٠

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