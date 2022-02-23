رفع 435 حالة إشغال طريق بالبحيرة

رفع الإشغالات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى :-

- ١٣٧ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار بنطاق الطريق الزراعي ومدخل كفر الدوار َالوكيل.

١٩٣ حالة اشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور

- ٦٠حالة إشغال طريق مخالف ما بين ثابت ومتحرك بالدلنجات و٤٥ حالة بأبو حمص

- تحرير ٦ محاضر لعدم ارتداء كمامة لمركز كوم حمادة٠