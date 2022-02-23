قضايا المرأة وحقوقها.. مفيدة شيحة تطلب مجلس النواب بهذا الأمر

طالبت الإعلامية مفيدة شيحة، مجلس النواب محتاج ان يركز بشكل أكبر على قضايا المرأة وحقوقها في المجتمع المصري، وخاصة المرأة المتزوجة في مختلف مناحي الحياة.



وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن المرأة التي تساعد الرجل بغير الأموال وطلقت اعتقد انه لها حقوق في أموال هذا الرجل، يا عني احنا مش جايين ناخد حقك وهو مش حقك في الأصل.



وتسالت مقدمة برنامج الستات، أن :"هل تعتقد أن كل الأموال التي حققتها أموالهم فقط، لا زوجتك شريكك في الحياة ولها حق في هذه الأموال، والزوجة تدبر المنزل وتهيئ للزوج جو مناسب للعمل وتحقيق الأموال.





https://fb.watch/blZSvWr1ou/

https://fb.watch/blZGbLSM8y/