العراق .. القبض على 5 عناصر من عصابات داعـش الإرهابية

نجحت قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية في الهجوم على وكرين للإرهابيين حيث يتواجد فيها (٥) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الدبس ناحية قوشقاية بمُحافظة كركوك.

وقال القائد العام للقوات المُسلحة يحيي رسول ان طائرات الإستطلاع الخاصة بالقوات الجوية والتحالُف الدولي رصدت حركة المجاميع الإرهابيـة والتي تم جمع المعلومات الدقيقة عنها من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب .



وأضاف : فعند الساعة الخامسة و٣٠ دقيقة من صباح اليوم - الأربعاء وبأمر قيادة العمليات المُشتركة سدد صقور الجو ضرباتهم المباركة نحو الوكرين اللذان كانا عبارة عن كهفين يتخفى بهما العدو، لتدمرهما بشكل كامل وتقتل جميع المتواجدين بمهما وهُم كُل من ؛-

1- الارهابي المكنى ابو الزبير ( امير قاطع الدبس )

٢- الارهابي المكنى رماح ( عسكري قاطع الدبس )

٣- الارهابي المكنى عبد الرحمن ( امر مفارز في قاطع الدبس ).

٤- الارهابي المكنى ابو خطاب ( مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس )

٥- الارهابي المكنى ابو جنيد ( مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس )

كما شرعت القوات بتفتيش الكهفين حيث تم العثور على جُثث الإرهابيين وقد تهشمت بالكامل ونعتذر عن عرض هذه المناظر البشعة على حضراتكم .



واوضح رسول أن جهاز مُكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية العراقية تواصل جُهدها المُستمر على بقايا داعـش في بلاد النهرين، وأن الوعد الذي يقطعه الجهاز على نفسه وأمام شعب العراق هو ملاحقة هذه العناصر الإرهابية حتى خارج حدود البلاد .