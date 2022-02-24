أخبار التعليم.. البحث العلمي تعلن عن تمويل مشروعات بحثية في مجالات علمية متعددة.. الأحد من كل أسبوع.. جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



نهاية التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين ..اليوم

اعلنت جامعة عين شمس عن انتهاء فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 الخميس 24/2/2022.

البحث العلمي تعلن عن تمويل مشروعات بحثية فى مجالات علمية متعددة.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP)

آخر موعد لاستقبال الالتماسات بآثار القاهرة ... اليوم

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.

الأحد من كل أسبوع.. جامعة حلوان تتابع دورات التعليم المدني

تنظم إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان برنامج التعليم المدني ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني)، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وبمشاركة الطالب علي السيد رئيس الاتحاد، ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة عن البرنامج.



منهجية أفضل الممارسات وتوظيفها في البحوث التربوية ندوة ببنات عين شمس.. السبت

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم أصول التربية ندوة بعنوان"منهجية أفضل الممارسات و توظيفها فى البحوث التربوية " وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٦ الساعة السادسة مساءً اون لاين .

فرصة مثالية للتصوير.. التربيع الأخير ينير السماء الليلة

تتزين سماء مصر غدا بظهور قمر التربيع الثاني لشهر فبراير، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.