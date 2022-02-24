8 مارس.. مزاد سيارات حكومي جديد.. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرى ، عن اقامة فعليات مزاد سيارات جديد سيكون في يوم 8 مارس المقبل .

واضافت هيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد 8 مارس المقبل ، سيكون خاص بسيارات جمارك سفاجا والغردقة وأسوان ، والذى سيتضمن العديد من سيارات ملاكي وبيك أب وموتوسيكلات وأتوبيسات ورأس جرار.

واوضحت الهيئة ، ان أهم الماركات في مزاد سيارات جمارك سفاجا والغردقة وأسوان ، ستشمل كلا من بي ام دبليو ، و أوبل، و ايفيكو ، و هامر ، و ماجروس ، و فولكس فاجن، و سكودا ، و هيونداي ، و جيب ، و مرسيدس ، و لنكولن ، و نيسان ، شفروليه ، و لكزس ، و كيا ، و ايسوزو ، و تويوتا ، و فولفو ، و فورد ، و دايو ، و كرايسلر ، و جي ام سي، و دودج ، و هوندا ، و بيجو ، و دايهاتسو .

بالاضافة الى كيميكو ، و ياماها ، و سوزوكي ، و كاوازاكي ، و جيليريا ، و تام ، و PGO، و ZKMC .

كما يمكن شراء سياره واحده فقط بالبطاقه الشخصيه، ولكن اذا اراد العميل شراء أكثر من سياره ، ففى ذلك الامر يلزم بطاقه ضريبيه لاى نشاط.

ويقام المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً. وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه.

وتتوفر كراسات الشروط والمواصفات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ٧ ش الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الاسلامى بالدقى القاهرة وسعرها 400 جنيه.