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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أساتذة بروتوكول طب الزقازيق والأزهر يجرون 46 عملية جراحية بمستشفى الغردقة العام

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نشاط بروتوكول أطباء جامعتي  الزقازيق والأزهر بمستشفى الغردقة العام.

 وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء 46 عملية جراحية، منها 11 عملية منظار جراحي خلال الفترة من 12 فبراير 2022 حتى 17 فبراير 2022، ما بين عمليات "استئصال مرارة بالمنظار، واستئصال زائدة دودية بالمنظار، واستئصال دوالي خصية بالمنظار، وفتق أربي وسري، وإصلاح عيوب خلقية، وشرخ شرجي بالمنظار الجراحي، وورم غدة نكافية، واستئصال أورام بالثدي والقدم، و16 جراحة أطفال، و9 جراحات عظام، و7 عمليات جراحة مسالك، و3 عمليات جراحة تجميل"، بالإضافة إلى الكشف على 788 حالة بالعيادات الخارجية.

وأكد مرعي، تواجد أطباء بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية بصفة مستمرة، لتقديم خدمة طبية أفضل لمواطني محافظة  البحر الأحمر.

 

 

 

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