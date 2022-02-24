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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أكيورا تفسح المجال لـ "إنتجرا" الجديدة بالتخلص من IXL

"انتجرا" تستحوذ على كل الاهتمام..  أكيورا توقف إنتاج IXL أواخر هذا العام

أكيورا IXL
أكيورا IXL

أكدت شركة "أكيورا"، المملوكة للشركة الأم "هوندا"، أنها بصدد إنهاء خطوط إنتاج طراز "أكيورا  ILX" هذا العام لإفساح المجال للتركيز أكثر على طراز "أكيورا انتجرا الجديدة".

وفقا لتقرير موقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، قال المتحدث باسم "أكيورا"، "كريس نوتن" إنه "تم تطوير انتجرا الجديدة لتقديم صورة محدثة من الموديل الأصلي الذي لأول مرة عام 1986، هذا كان هدف الشركة منذ اليوم الأول، أكيورا تريد الاستمرار في تقديم نفس مستوى الجودة ونفس الخلطة السحرية للموديل الأصلي والذي كان سببا في جذب عملاء جدد للعلامة التجارية لينضموا  إلى عائلة أكيورا، وستكون نقطة التحول والانطلاق الجديدة في حياة الشركة هي أكيورا انتجرا الجديدة".

أكيورا  ILX

انطلقت الشائعات حول إنهاء إنتاج أكيورا ILX من مقطع فيديو على يوتيوب حيث ناقش اثنان من الموظفين التابعين لإحدى الوكلاء الرسميين لأكيورا مستقبل IXL وهما أول من أعلنا توقف إنتاجها لتفسح المجال لعودة "انتجرا" وقال أحدهم : "إن انتجرا ستكون البديل لأكيورا  ILX. حتى الآن لم تعلن الشركة عن ذلك ولن الرسالة غير المباشرة تقول هذا المعنى وتكرره" وهو ما حدث بالفعل مع الإعلان الرسمي من قبل أكيورا.

تبدأ أكيورا في تلقي طلبات شراء انتجرا موديل 2023 في 10 مارس. ولا تزال العلامة التجارية تحتفظ بالكثير من التفاصيل الميكانيكية والتقنية حول هذا الطراز الجديد. على سبيل المثال، المعروف أن السيارة تستخدم مرحك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ولكن مخرجات الطاقة غير معلومة، خرج الطاقة لهذا المحرك في هوندا سيفيك سي سيدان يأتي بقوة 200 حصان (149 كيلوواط) و 192 رطل قدم (260 نيوتن متر) من عزم الدوران.

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