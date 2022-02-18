اكيورا انتيجرا 2023 تعود من جديد بقدرات قوية |صور

كشفت شركة اكيورا عن موعد انطلاق نسختها الجديدة من انتيجرا 2023، حيث اختارت الشهر القادم وتحديدًا في العاشر من مارس للعام الجاري 2022، واشارت أن هذه النسخة سوف يتم انطلاقها بعدد محدود للغاية، مع امكانية طلبها عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

اكيورا انتيجرا 2023 تعود من جديد بقدرات قوية

اكيورا انتيجرا 2023 تعود من جديد بقدرات قوية

اظهرت الصور الاولية للسيارة اكيورا انتيجرا 2023 اعتمادها على جنوط رياضية باللون الرمادي اللامع مع تصميم خماسي مزدوج، بينما تحمل الواجهة الأمامية مصابيح عدوانية المظهر JewelEye تعمل بتكنولوجيا LED LIGHT، بالاضافة إلى مصابيح ضباب Chicane LED على جانبي الصادم الامامي.

اكيورا انتيجرا 2023 تعود من جديد بقدرات قوية

وتم تعزيز الناحية الأمامية بمنظومة من الشبكات الهوائية المتعددة الفتحات الهوائية Diamond Pentagon مع اللون الاسود اللامع، بينما جاءت الناحية الخلفية بمصابيح انسيابية ومنظومة عادم مزدوجة، مع بعض الملصقات الجانبية الخاصة بهذه الصور، بالاضافة لمفهوم خماسي الابواب ينتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

اكيورا انتيجرا 2023 تعود من جديد بقدرات قوية

وتمتعت السيارة اكيورا انتيجرا 2023 بطلاء خارجي مميز يحمل اللون الاصفر المميز، مع زعنفة القرش الخلفية الواقعة اعلى الزجاج، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات الداخلية عالية الاداء مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة وبرامج الملاحة، مع انظمة دعم قائد السيارة وباقة من وسائل الحماية.

اكيورا انتيجرا 2023 تعود من جديد بقدرات قوية

أما عن الاداء الفني فتعتمد السيارة اكيورا انتيجرا 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي مقترن بشاحن توربيني، يستطيع ضخ قوة قدرها 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، بينما تستمد العجلات اوامر التسارع عبر ناقل حركة "مانيوال" ومكون من 6 سرعات.

وتشير التوقعات أن السيارة اكيورا انتيجرا 2023 سوف تقدم بقيمة سعرية تبدـ من 30 الف دولار امريكي.