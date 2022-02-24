نظام غذائي لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز

أطعمة عديدة تعمل تقوية الذاكرة وزيادة التركيز و دعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل يتطلب الدماغ أيضًا بعض العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة.

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية ، على سبيل المثال ، في بناء خلايا الدماغ وإصلاحها ، كما أن مضادات الأكسدة تقلل من الإجهاد والالتهابات الخلوية المرتبطة بشيخوخة الدماغ والاضطرابات التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر .

1. الأسماك الزيتية



وفقا لموقع هيلث لاين تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتدفق الدم ويساعد تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 ، مثل الأسماك الزيتية في تعزيز وظائف المخ.



2. الشوكولاته الداكنة



تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو والذي يعد غني مركبات الفلافونويد ، وهي نوع من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الدماغ وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن مكون الفلافونويد في الشوكولاتة قد تعكس مشاكل الذاكرة وتحسن مرونة الدماغ ، وهو أمر ضروري للتعلم .

3. التوت



مثل الشوكولاتة الداكنة ، يحتوي التوت على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والذي يساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. تشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين.

4. المكسرات والبذور



المكسرات والبذور مفيدًة للدماغ و تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

5. الحبوب الكاملة



يعد تناول الحبوب الكاملة طريقة أخرى للاستفادة من تأثيرات فيتامين (هـ) ،تشمل الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة:

الأرز االبي

الشعير

قمح البرغل

دقيق الشوفان

الخبز والحبوب الكاملة

المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة

6. القهوة

تعتبر القهوة أيضًا مصدرًا لمضادات الأكسدة ، والتي قد تدعم صحة الدماغ مع تقدم الإنسان في السن.

6. الأفوكادو



يعتبر الأفوكادو مصدرًا صحيًا للدهون غير المشبعة ، وقد يدعم الدماغ وتشمل المصادر الأخرى للدهون غير المشبعة الصحية ما يلي:

اللوز والكاجو والفول السوداني

بذور الكتان وبذور الشيا

زيوت فول الصويا وعباد الشمس والكانولا

الجوز والمكسرات البرازيلية

السمك