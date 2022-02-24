عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

توجيهات رئاسية بتنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة.. رئيس الوزراء يناقش استخراج وتوفير خام الفوسفات عالي الجودة.. ويوضح المساعي للتوقف عن تصديره

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء:

-الدولة تعمل على إدارة الثروات المعدنية لديها بالشكل الأمثل

-السعي للتوقف عن تصدير الفوسفات الخام

-تنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من خام الفوسفات

-لدينا عروض من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات تحقق هذه القيمة المضافة

-يجب أن تتوافر دراسات وأرقام وإحصاءات دقيقة

-يجب إعداد خطط استكشافية للخام عالي الجودة في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات عالي الجودة، بحضور الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ورؤساء ومسئولي الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات وشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على إدارة الثروات المعدنية لديها بالشكل الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون لدينا حصر دقيق بكميات الفوسفات عالي الجودة في مصر، مع ضرورة السعي للتوقف عن تصدير الفوسفات الخام، والعمل على تنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من هذا الخام، وفقا لتوجيهات الرئيس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا عروض من جانب عدد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات تحقق هذه القيمة المضافة، ولذا يجب أن تتوافر دراسات وأرقام وإحصاءات دقيقة، إضافة إلى إعداد خطط استكشافية للخام عالي الجودة في مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض تقرير حول تناول خريطة تركز خام الفوسفات على المستوى المحلي، والتي تتركز بمناطق البحر الأحمر، ووادي النيل، وأبو طرطور، كما تم توضيح أوجه الاختلاف بين مخرجات تلك المناطق من خام الفوسفات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا موقف الاحتياطي الاستراتيجي لخام الفوسفات محلياً، ونسبة التصدير منه، فضلا عن الفرص المستقبلية بهدف التوسع في إنتاج الفوسفات محلياً، لتوفير الاحتياجات اللازمة من خام الفوسفات بهدف تشغيل قطاع الصناعة ولاسيما مصانع الأسمدة الفوسفاتية.

رئيس مجلس الوزراء الفوسفات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المستثمرين الأجانب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

بقيمة 3.5 مليون دولار.. الصحة العالمية تطلق صندوق لتوفير الإمدادات الطبية لأوكرانيا

آخر يوم .. الأرصاد : هدوء في الأجواء واستقرار الطقس من السبت

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

بوتين يكشف السبب الرئيسي لـ غزو أوكرانيا

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تطرد ثاني أكبر مسؤول في السفارة الروسية بواشنطن

بوتين يقدم شرحا وافيا لـ ماكرون عن أسباب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

غرفة التجارة والصناعة بالبحرين: الخضراوات والفاكهة أكثر المنتجات المصرية تواجدا في الأسواق..فيديو

هل تغني الصدقة عن سداد الدَين ؟ .. الإفتاء تجيب

مطلق ويعشق الوحدة وتربية الكلاب.. بوتين رجل الاستخبارات أزعج الغرب وأرق قادته

تنال من بوتبن وحاشيته.. بريطانيا تعلن العقوبات "الأكثر قسوة" ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

على ارتفاع شاهق.. نجاة مغامر بمعجزة من انهيار جليدي قاتل|فيديو

بجسد كامل.. طالبة تعثر على أقدم ديناصور مجنح عمره 170 عاما|صور

عقاب صارم في إندونيسيا .. المعلمات يحرقن هواتف الطالبات بالمدرسة |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ