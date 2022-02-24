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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زينب فياض تشارك جمهورها بإطلالة جديدة

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

نشرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت زينب، في إطلالتها الأخيرة، بـ«توب» باللون الاسود، كما حرصت على الظهور بشعرها الكيرلي بلوك مختلف باللون الاسود القصير المنسدل على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها، فيما تميزت بلون أحمر الشفاه". 

وعلي جانب آخر كان آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

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ابنة هيفاء وهبي زينب فياض بـ لوك جديد هيفاء وهبي صورة جديدة

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