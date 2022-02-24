عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرارا عسكريا لدعم أوكرانيا.. فيديو

مجدي يوسف مراسل
مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، إن هناك قلق أوروبي كبير بسبب التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بسبب أن هذه الحرب ستؤثر اقتصاديا على كل دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تصل ما بين 30 إلى 50% في الاحتياجات الاساسية للمواطن من الغذاء والمحروقات.

 

وتابع مجدي يوسف، أن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرار عسكري لدعم أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا هي دولة نووية بدأت في تحركات عسكرية على الحدود الأوروبية مما يجعل هناك تخوف من المواطن الأوروبي.

 

وأشار مقدم برنامج “بدون حظر” إلى أن القمة الأوروبية ستتحدث عن حزمة جديدة من العقوبات، وهي قطع ذراع روسيا الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي ومتوقع أن تزيد العقوبات ومن الممكن ان تصل ضد الرئيس الروسي . 

 

أحمد مجدى ارتفاع الأسعار الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسى الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

وسائل إعلام أوكرانية: اشتباكات مع القوات الروسية في محيط مفاعل تشيرنوبل

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

وقف الاعتماد على الغاز الروسي..جونسون: هجمات بوتين الهمجية يجب أن تنتهي

مصر بتتكلم حرفى.. أجواء من البهجة بمعرض ديارنا 72

المس حلمك .. الأوقاف تعلن تفاصيل مبادرتين لذوي الاحتياجات الخاصة

وزير التعليم : لازم الطلاب يحضروا في المدارس ويحترموا المعلمين

أفضل هواتف الفلاجشيب 2022.. سعر ومواصفات أوبو Oppo Find X5

عالة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .. مستشار المفتي يوضح المراد من الحديث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب تمساح ضخم من حديقة حيوان في فلوريدا يثير الرعب

الفن مش بيأكل عيش.. فنانون لجأوا لمهن أخرى بسبب قلة الدخل والأعمال الفنية.. تعرف عليهم

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

فيديو

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة على بعض المناطق

ساعة الصفر .. كيف باغت بوتين العالم بالهجوم على أوكرانيا؟

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ