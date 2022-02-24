مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرارا عسكريا لدعم أوكرانيا.. فيديو

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسل، إن هناك قلق أوروبي كبير بسبب التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بسبب أن هذه الحرب ستؤثر اقتصاديا على كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تصل ما بين 30 إلى 50% في الاحتياجات الاساسية للمواطن من الغذاء والمحروقات.

وتابع مجدي يوسف، أن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرار عسكري لدعم أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا هي دولة نووية بدأت في تحركات عسكرية على الحدود الأوروبية مما يجعل هناك تخوف من المواطن الأوروبي.

وأشار مقدم برنامج “بدون حظر” إلى أن القمة الأوروبية ستتحدث عن حزمة جديدة من العقوبات، وهي قطع ذراع روسيا الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي ومتوقع أن تزيد العقوبات ومن الممكن ان تصل ضد الرئيس الروسي .