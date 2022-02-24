عادل معاطي يروي تفاصيل انضمامه لتلفزيون الصعيد

قالت الدكتور عادل معاطي الشاعر والإعلامي الكبير، إنه كان في غاية السعادة عند انتقاله للقناة السابعة، قائلا:" منطقة الصعيد بها معطيات كبيرة جدا علي كافة المستويات وأعتبر الصعايدة هما اللي علموا الناس الأصول".

وتابع حواره ببرنامج " كنوز الوطن" تقديم الإعلامي أيمن عدلي،:" تلقيت العديد من برقيات التهاني وقت ذهابي لتلفزيون الصعيد واستقبلت استقبال الأبطال هناك".

ولفت إلى أن الظروف التى مر بها شكلت فى وجدانه، وكتب الكثير عن حرب أكتوبر، وحصل على جوائز، من الموضوعات التى كتبها.

وأشار إلى أنه التحق بكلية التجارة، رغم كتابته وحبه للشعر، وعمل فى وزارة المالية، وأكد أنه عمل كـ محاسب، وظل يكتب ما يحبه.