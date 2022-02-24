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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنفس الملابس.. ميدو وزوجته يخطفان الأنظار فى أحدث ظهور

ميدو وزوجته
ميدو وزوجته


 شارك الاعلامي احمد حسام ميدو متابعيه صور جديدة له برفقة زوجته من احدث ظهور عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وتألق ميدو بصحبة زوجته يسرا الليثي فى الصور بإطلالة عصرية، حيث أطل وهما يرتديان نفس الملابس، نالت اعجاب متابعيه. 
 

وعلي جانب اخر أكد أحمد حسام ميدو أن اجتماع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر مع ممثلي الإعلام الرياضي كان مثمراً ومهماً ويجب تكراره بصفة منتظمة.
 وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن الجميع يجب أن يضع مصلحة مصر أولاً قبل أي شيء في الإعلام الرياضي.
 وأشار إلى أنه لا بد من وضع عدة معايير تحكم الأداء الإعلامي بالنسبة للبرامج الرياضية والمواقع الرياضية مؤكداً أنه لابد من مراجعة وتقييم مستمر من جانب المجلس للبرامج.
 

وقال ميدو:" لابد من وضع ضوابط وثوابت بشكل صريح أمام الجميع كما أنه لابد من تخصيص مساحة إعلامية عادلة للألعاب الرياضية الآخرى بخلاف كرة القدم لأن هناك أبطال عظماء في الألعاب الآخرى لا تحصل على حقوقها الإعلامية".
 

IMG_٢٠٢٢٠٢٢٤_٢١٣٠١٣
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٤_٢١٣٠١٣
احمد حسام ميدو أحدث ظهور إطلالة عصرية نفس الملابس زوجة ميدو

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