بإطلالة بيضاء.. روجينا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت الفنانة روجينا، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بدلة كلاسيك باللون الأبيض وهو ما زارد من جمالها وكشف عن رشاقتها، ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الناعم والبسيط.



يذكر أن، أحدث أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" وشارك في بطولته باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.