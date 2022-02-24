مساعد وزير الخارجية الأسبق: حرب روسيا على أوكرانيا دفاعية وتصحيح للنظام الدولي القادم

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الغرب ليس كتلة متجانسة واحدة خصوصا في التعامل مع روسيا، ومن يقود الغرب هو أمريكا منذ قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير 2020 ودائما ما يتحدث عن إدارته ستعمل على إنشاء تحالف الديمقراطيات تجاه الأوتوقراطية والبدء في إنشاء مجموعة من التحالفات ومنها تحالف "أوكس" وعقد قمة رباعية بين أمريكا الهند وأستراليا واليابان من أجل احتواء الصين.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن النظام الدولي الأخذ في التشكل في طريقه إلى صدام ما بين الولايات المتحدة وشركائها من ناحية والصين في الدرجة الأولى وروسيا في الدرجة الثانية.



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتابع التحركات وقرأ استراتيجية الرئيس بايدن بشكل عميق وصحيح، موضحا أن الإطار الاستراتيجي الذي سيصدر عن قمة الناتو في مدريد سيأخذ في الاعتبار ما دار في أوكرانيا.



وأشار إلى أنه لأول مرة يذكر حلف الناتو الصين، مضيفًا: "نحن أمام مفاجأة فالغرب يتهم بشن حرب، ولكنها حرب دفاعية من جانب روسيا، وحركة تصحيح تاريخية واستراتيجية لما هو قادم من نظام دولي".