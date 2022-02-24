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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تضمن حدثا عسكريا فريدا|مفكرون استراتيجيون يكشفون سر الهجوم الروسي فجرا على أوكرانيا

جانب من الهجوم الروسي
جانب من الهجوم الروسي

بدأت القوات الروسية، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الغربية والتهديد بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

عملية عسكرية روسية

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: "أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم".

وتابع "نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يسمع كلامي".

وبعد أسابيع من الحشد العسكري والتحذيرات والترقب، بدأ الجيش الروسي صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية "خاصة" ضد أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي، أنه دمر 74 منشأة عسكرية، من بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا، حيث أطلقت موسكو عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف: "بعد ضربات القوات المسلحة الروسية، أصبحت 74 منشأة عسكرية برية تابعة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية خارج الخدمة".

وأضاف: "يشمل ذلك 11 مهبط طائرات لسلاح الجو الأوكراني"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما أعلن تدمير "3 مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-ام1"، وكذلك "مروحية هجومية" و"4 طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2" تركية الصنع.

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الهجوم العسكري ليلا

وأكد كوناشينكوف أيضا، تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-25 "نتيجة خطأ من الطيار"، موضحا أن الأخير قفز من الطائرة وهو "آمن وفي وحدته العسكرية".

وأوضح المتحدث، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، أمر الجيش الروسي بـ"التعامل باحترام" مع العسكريين الأوكرانيين.

وبحسب إيجور كوناشينكوف، فإن الانفصاليين الموالين لروسيا "تقدموا 7 كيلومترات" في هجومهم على الجيش الأوكراني في الشرق، تحت غطاء ناري روسي.

ومن الملاحظ هنا أن معظم العمليات العسكرية أو الهجوم الجوي يجري ليلا وليس نهارا كما جرى في الغزو الأمريكي للعراق بالعام 2003، ويحدث في الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وحدث في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا فجر اليوم.

وحول هذا الأمر قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا حدث مع أول ضوء للنهار، ولأول مرة في العصر الحديث لا تشترك القوات الجوية الروسية في الهجوم على الدفاعات الروسية.

وأوضح فرج - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن روسيا لأول مرة تستخدم "الصواريخ البالستية" العالية الدقة ولم تستخدم الطائرات وهذا شكلا جديدا من الهجوم حتى لا تفقد موسكو طائراتها، لافتا: "وجهت روسيا ضرباتها ضد مواقع صواريخ الدفاع الجوي والمطارات والقواعد العسكرية والرادارات وعناصر الحرب الإلكترونية ومراكز القيادة والسيطرة الأوكرانية لشل قدراتها العسكرية" .

وأشار إلى أن الهجوم ليلا أو مع بزوغ الفجر يهدف للتقليل من الخسائر بين المدنيين، موضحا: أن وجود المدنيين في المنازل يسهل من الضربات وتكون الخسائر في الأرواح محدودة خلاف التكدس والتجمعات التي يسقط بها ضحايا كثر.

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ومن جانبه، قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب ليلا لا تختلف عنها بالنهار، لأن الأسلحة المستخدمة في الحرب أصبحت ذكية، وهناك رؤية ليلية كاملة.

بوتين والإرادة الروسية

وأوضح سالم  في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العمل العسكري الليلي يعطي حرية أكثر للقوات في التحرك، وجميع القذائف توجه بنظام الـ"جي بي أس"، فالحروب لا يوجد بها ليلا أو نهارا.

وقال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن ما يحدث الآن هو تأكيد لإرادة روسيا وإرادة فلاديمير بوتين الرجل الذي استطاع أن يفرض سطوته على مجريات الأمور.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ردة الفعل الأمريكية ومعها حلف الناتو كانت ضعيفة ومترددة وعدم علم بأبعاد الأمور وخطورته والتي من ضمنها كان كلام بوتين عن مخاوف روسيا الأمنية التي لم تأخذها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على محمل الجد وعدم إعطاءه تطمينات جادة.

وأشار أنه من ضمن المخاوف الأمنية الروسية هي انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي "الناتو" وهو الأمر الذي رحب به الناتو بانضمام أوكرانيا إليه وعدم الاكتراث إلى المخاوف الروسية ورفضها القاطع لهذا الأمر.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لن يرسلوا قوات عسكرية للدفاع عن أوكرانيا، واكتفوا بالإدانات والتصريحات الحادة التي لا تكفي لتراجع فلاديمير بوتين عن قراره بضم أوكرانيا إلى بلاده.

ولفت أن شعوب كلا من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستقوم على شعبها وتطيح بأنظمتها بسبب عدم التعامل الجيد مع الأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة ارتفاع أسعار البترول والغاز وتدهور الاقتصاد العالمي الذي سينتج عنه غلاء الأسعار في هذه الدول والعالم أجمع.

وعن هل ستنتهي الحرب سريعا أم ستستمر فترات أطول؟، قال البرديسي إن الأمر متروك لما يدور في داخل عقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات القادمة التي سيتخذها الأن الأمر فيده هو وحده الآن.

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