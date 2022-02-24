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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

صدى البلد

هوت أسعار الذهب العالمية مساء اليوم الخميس لتسجل 1887 دولارا بعد ارتفاعه في بداية التعاملات لمستوى 1949 دولارا، ليتجه الذهب محليا بعد ارتفاعه محليا صباح اليوم بنحو 30 جنيها للجرام إلى تحقيق خسائر في التعاملات المسائية قدرها 50 جنيها.

 

وفيما يلى ينشر “صدى البلد” أسعار الذهب وهى كالتالي: 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية. 
 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24942 إلى 946
عيار 22863 إلى 867
عيار 21824 إلى 828
عيار 18706 إلى 710
عيار 14549 إلى 552
عيار 12471 إلى 473
الاونصة29,287 إلى 29,429
الجنيه الذهب6,592 إلى 6,624
الكيلو941,714 إلى 946,286

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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