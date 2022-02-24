هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

هوت أسعار الذهب العالمية مساء اليوم الخميس لتسجل 1887 دولارا بعد ارتفاعه في بداية التعاملات لمستوى 1949 دولارا، ليتجه الذهب محليا بعد ارتفاعه محليا صباح اليوم بنحو 30 جنيها للجرام إلى تحقيق خسائر في التعاملات المسائية قدرها 50 جنيها.

وفيما يلى ينشر “صدى البلد” أسعار الذهب وهى كالتالي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية.



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 942 إلى 946 عيار 22 863 إلى 867 عيار 21 824 إلى 828 عيار 18 706 إلى 710 عيار 14 549 إلى 552 عيار 12 471 إلى 473 الاونصة 29,287 إلى 29,429 الجنيه الذهب 6,592 إلى 6,624 الكيلو 941,714 إلى 946,286

أ سعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.