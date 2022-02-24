وزيرة الهجرة: رفع طلبات إجلاء المصريين بأوكرانيا للقيادة السياسية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تفاصيل عن الجالية المصرية فى أوكرانيا، وقالت إنه على الجميع أن يطمئن، ويعلم أن الدولة لا تنسي أولادها فى الخارج، مؤكدة "تم رفع طلبات إجلاء المصريين بأوكرانيا للقيادة السياسية".

وأشارت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا.

وكشفت أن هناك تنسيق مع الخارجية، بشأن عودة الراغبين فى العودة، واليوم تم الحديث مع الجالية فى أوكرانيا و طالبت من الجالية المصرية فى أوكرانيا، بعدم الاستجابة من أى رسالة الكترونية غير معلومة، وأن يتم الاستماع فقط لـ الخارجية المصرية، و وزارة الهجرة.

ولفتت إلى أن عدد المصريين في أوكرانيا يصل إلى 6 آلاف مصري منهم 3 آلاف طالب يدرسون في أوكرانيا، موضحة: "المصريون في أوكرانيا موزعون على 21 مدينة"، لافتة إلى "التواصل المباشر مهم للاطمئنان عليهم، ولا توجد أي حالة إصابة أو فقدان لأي طالب أو طالبة".

وأشارت إلى أن "الكثير منهم في حالة قلق وخوف من توقف المواصلات وأماكن شراء الأغذية وغيرها من الخدمات"، مؤكدة: "نحن على تواصل معهم على مدار الساعة للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم".