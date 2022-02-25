إلهام شاهين: الزواج المدني حرية شخصية وأوافق على الزواج بأي شكل

قالت النجمة إلهام شاهين، إنها لا ترفض الزواج المدني وتعتبره حرية شخصية ولكن لحفظ الحقوق لابد من الزواج الموثق بشكل صحيح لحفظ الحقوق، مضيفة: "الزواج المدني حرية شخصية وأنا مش ضده ولكن طبعا لحفظ الحقوق لازم الجواز يوثق بشكل صح وايه اللى يمنع وجود مأذون".

وأكدت الفنانة الهام شاهين، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها توافق على الزواج بأي شكل ولكن الزواج المدني تعتقد أنه لظروف معينة حينما يكون في مشاكل، متابعة: "أنا اوفق على الزواج بأي شكل والزواج المدني اعتقد انه بيتعمل لما بيبقى في مشكلة".

واستطردت: "الحب حاجة جميلة واللي ربنا يحبه يخليه يعيش قصة حب حقيقية، والناس اللى بتعدي حياتها بدون حب نقصوا استمتاع كبير، والحب ممكن يتكرر أكثر من مرة، ولكن لم يكن عندي مشروع زواج مدني وما قيل عن هذا شائعات".