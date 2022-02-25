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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من 33 مشروعاً.. «حياة كريمة» تغير قرى مطوبس في كفر الشيخ|شاهد

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة على أرض مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتتغير معالم وطبيعة الحياة هناك بعد أن تحولت آمال وأحلام المواطنين إلى واقع ملموس على أرض الحقيقة.

وتعددت المشروعات التي تشهدها قرى مركز مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي شملت كل القطاعات الخدمية، ويتابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الإنشاءات الجارية للمشروعات الخدمية، وتنفيذ تلك المشروع بدقة كبيرة ووفق المواصفات القياسية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها في مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة» 631 مشروعاً في مختلف القطاعات بتكلفة تقديرية تبلغ 3.5 مليار جنيه، تم البدء في 179 مشروعاً، والانتهاء من 33 مشروعاً، ويعد قطاع الكهرباء والإنارة من أكثر المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قرى ومدينة مطوبس بواقع 93 مشروعاً، وأيضاً التربية والتعليم والمدارس بواقع 86 مشروعاً، جرى البدء في 44 مشروعاً حتى الآن.

رئيس الوزراء يتابع أنشطة الثقافة في قرى «حياة كريمة».. مدبولي: الفنون إحدى أدوات القوة الناعمة.. وعبد الدايم: الفعاليات تعد نقلة حضارية غير مسبوقة

الإسكان: حياة كريمة ترفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي فى الريف الى 100%

وتحظى مبادرة «حياة كريمة» باهتمام كبير ومن بين المشروعات التي تحظى باهتمام كبير، خاصة في تنوع المشروعات وملائمتها لما يناسب الطبيعية الريفية للقرى، وذلك بعد أن تم إنشاء المجمعات الخدمية الزراعية البالغ عددها 5 مجمعات زراعية في 5 وحدات قروية بمركز مطوبس، طبقاً للنماذج المقررة من وزارة الزراعة، وجرى تنفيذ 3 أنواع من هذه النماذج في قرى البصراط وبني بكار وبرمبال، ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.


وفي سياق متصل، أكد إسلام جبر، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» ، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالجزيرة الخضراء 74%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية منية المرشد 80%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية بني بكار بلغ 61%.


وأضاف، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ، أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجمع زراعي بقرية برمبال بلغ 50%، أما نسبة تنفيذ مشروع المجمع الزراعي بقرية اليسرى «البصراط» 23%، مشيراً إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من هذه المشروعات الخدمة وفقاً للمواعيد المحددة وطبقاً للمواصفات القياسية والهندسية المقررة.

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