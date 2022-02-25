بشرى عن المشروعات القومية: أول مرة أشوف فلوس الضرائب قدام عينيا.. فيديو

حلت الفنانة "بشرى"، ضيفه على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وأبدت "بشرى"، إعجابها بالمشروعات القومية التي تُنفذ على أرض الدولة المصرية، معقبه: "أول مرة أشوف فلوس الضرائب قدام عينيا".



وأضافت: "التطور في أجهزة ومؤسسات الدولة ظهر خلال الفترة الأخيرة، والخدمات أصبحت إلكترونية".

وكشف "بشرى"، عن رأيها في العاصمة الإدارية الجديدة، قائله: "أول مرة أروح العاصمة الإدارية الجديدة انهارده"، متابعة: "مصر بتبدأ عصر جديد".

وأضافت: "إحنا في حتة حلوة ورايحين حتة أفضل.. وبنبي حضارة حديثة بكل تفاصيلها، وابتبسط وحسيت إني فخورة عندما زرت العاصمة الإدارية اليوم".

