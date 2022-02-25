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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منافسة شرسة في انتخابات المهندسين بالقليوبية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية، اليوم الجمعة، ماراثون ساخن بين جميع المرشحين للفوز بعضوية مجلس الإدارة فى الدورة الجديدة.

وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات وقائية واحترازية، حفاظاً على سلامة الناخبين من المهندسين بالقليوبية وتجرى انتخابات نقابة المهندسين تحت إشراف قضائي كامل.

وتشهد الانتخابات هذه الدورة خوض عدد من الوجوه النسائية الانتخابات، والمنافسة بقوة على معظم المقاعد، وهو ما أشعل المنافسة بين جميع المرشحين للانتخابات القادمة. 
ففي شعبة كهرباء أشعلت المنافسة على هذا المقعد الذي يتنافس عليه 16 مهندسا من أعضاء النقابة، شعبة كهرباء وفي شعبة مدني تشهد أيضا منافسة شرسة من عدد كبير من المهندسين المرشحين على عضوية مجلس النقابة عن الشعبة حيث يتنافس عليها 11 مرشحاً، وكذلك شعبة ميكانيكا، حيث يتنافس 4 مرشحين على مقعد واحد فقط.

وتشير المؤشرات إلى أن هناك منافسة شرسة ستشهدها الانتخابات القادمة لنقابة المهندسين بمحافظة القليوبية بداية من مقعد النقيب وانتهاء بمقاعد أعضاء مجلس الإدارة وعلى جميع الشعب.

ومن المقرر أن تجري أيضا الانتخابات على مقعد النقيب الذي يتنافس عليه اثنان من المرشحين هما النقيب الحالي المهندس مصطفى مجاهد، ينافسه المهندس عبد الله العمري.

القليوبية نقابة المهندسين مجلس النقابة إجراءات وقائية واحترازية انتخابات نقابة المهندسين انتخابات المهندسين

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