العراق يكشف حقيقة تعرض محافظ البصرة لمحاولة اغتيال

نفى المركز الإعلامي لديوان محافظة البصرة العراقية، الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض عقيلة محافظ البصرة أسعد العيداني لمحاولة اغتيال فاشلة.



وذكر المركز الاعلامي لديوان محافظة البصرة، في بيان اليوم، أن هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، تأتي بالتزامن مع حملة تضليل للرأي العام البصري، يقودها البعض، مفادها وجود المئات من الدرجات الوظيفية، وكذلك التعيين عن طريق مكتب التشغيل المركزي في ديوان المحافظة، وهي أخبار عارية عن الصحة.



وأكد المركز الاعلامي لديوان محافظة البصرة، على ضرورة الحصول على المعلومات عن طريق مصادرها الرسمية، وليس من خلال الصفحات الوهمية التي تربك الشارع البصري، لتحقيق مآرب شخصية على حساب المصلحة العامة.



وكان البنك الدولي، قد رجح في تقرير أصدره في يناير الماضي، أن يشهد العراق أعلى نمو اقتصادي بين الدول العربية خلال العامين 2022 و2023.



وتوقع أن يبلغ مستوى النمو الاقتصادي من الناتج الإجمالي للعام الحالي، 7.3 % ارتفاعا من 2.6 % في العام 2021 بعد أن انخفض هذا النمو إلى – 15.7 بالمائة في العام 2020.