أنابيلا هلال تستعرض أنوثتها باطلالة جريئة.. فيديو

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وارتدت أنابيلا هلال، توب مكشوب البطن مع جيب قصير فوق الركبة، ونسقت مع ببليزر أخضر، وتركت شعرها منسدلاً بشكل انسيابي، لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، واختارت مكياجاً يتناغم مع بشرتها.



وتعد أنابيلا هلال من المذيعات العربيات اللاتي خطفن الأنظار بأناقتها وجمالها الطبيعي، حيث تحرص على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، فهي تتمتع بذوق راقي في اختيار الفساتين والملابس التي تظهر بها.

تحرص أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة والتنوع بين الإطلالات الكاجوال والكلاسيك، فهي تفضل عدم السير على وتيرة واحدة في الموضة والتجديد والتنوع دائما.

وتقوم أنابيلا هلال بتنسيق الأحذية والحقائب والإكسسوارات التى تزيد من أناقتها وفخامة إطلالاتها وتمنحها لوك متكامل ومواكب لأحدث صيحات الموضة.

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