أودي توافق على استخدام محركات الديزل V6 مع أنواع الوقود المتجددة.. صور

وافقت أودي على العديد من محركات الديزل سداسية الأسطوانات من طرازاتها للاستخدام مع الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين (HVO) كجزء من تحول الشركة لتصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050.

يمكن تشغيل طرازات أودي الجديدة المختارة بمحركات V6 TDI منذ منتصف فبراير بما في ذلك وحدة الشركة التي تفوق نطاقها 282 حصانًا على HVO والتي تشمل طرازات سيارات الدفع الرباعي A4 و A5 و A6 و A7 و A8 و Q7 و Q8.

أودي توافق على استخدام محركات الديزل V6 مع أنواع الوقود المتجددة

سيحصل طراز Q5 أيضًا على محرك ديزل V6 متوافق مع HVO في بداية شهر مارس سيتبعه A6 Allroad في الصيف ، على الرغم من أن هذا الطراز لم يعد معروضًا للبيع في المملكة المتحدة. يمكن التعرف على كل سيارة أودي متوافقة مع HVO من خلال ملصق XTL (من "X إلى سائل") على غطاء فتحة تعبئة الوقود محركات الديزل ذات الأربع أسطوانات من أودي متوافقة بالفعل مع HVO.

وتدعي أودي أن تشغيل إحدى سياراتها على HVO يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70-95٪ مقارنة بالديزل المنتج من الوقود الحفري.

وقال ماتياس شوبر رئيس تطوير مجموعة نقل الحركة لـ V-TFSIو TDI و نماذج PHEV.

وأضاف: "لقد اختبرنا التأثيرات على المكونات المختلفة والأداء وانبعاثات العادم في عمليات تحقق محددة قبل منح الموافقة".

ويعتبر HVO هو نوع من الوقود الحيوي. يتم إنشاء الوقود الحيوي من مصادر متجددة مثل النباتات ، من مواد النفايات مثل زيت الطهي من صناعة الأغذية أو من مخلفات الزراعة، عند دمجها مع الهيدروجين فإنها تكون قادرة على استبدال المكونات الحفري في وقود الديزل التقليدي، أو يمكن استخدامها غير مخلوطة كوقود نقي بنسبة 100٪.

وقال أوليفر هوفمان كبير مسؤولي التطوير في Audi : "من خلال استراتيجية Vorsprung 2030الخاصة بنا، نسعى لتحقيق الهدف المحدد بوضوح وهو أن جميع الموديلات الجديدة التي نطلقها في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2026 ستكون كهربائية بالكامل فقط. وبهذه الطريقة ، فإننا نصنع مساهمة أساسية على الطريق إلى التنقل المحايد للكربون.

وتابع : “في الوقت نفسه ، نقوم بتحسين مجموعة محركات الاحتراق الحالية لدينا لمزيد من الكفاءة وانبعاثات أقل. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك عن طريق إنشاء الأسس الفنية اللازمة لاستخدام الوقود المستدام مثل HVO”.

يذكر ان اودي تخطط لإنتاج آخر سيارة تعمل بالاحتراق الداخلي في عام 2033.