برج إيفل يضيء بلوني علم أوكرانيا تضامنا مع شعبها بعد هجوم روسيا

عرضت قناة يورنيوز، فيديو يرصد إضاءة برج إيفل بلوني علم أوكرانيا تضامنا مع شعبها بعد هجوم روسيا.

نددت الحكومة الفرنسية بالغزو الروسي لأوكرانيا، والذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لدرئه بمساع دبلوماسية حثيثة. واتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برغبته في "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول" ضمن مساعيه إعادة بناء "إمبراطورية" روسية.



وقصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ يوم الجمعة، ولجأت أسر إلى المخابئ، وطلبت السلطات من السكان إعداد القنابل الحارقة للدفاع عن عاصمة بلادهم بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة وإقامة السلام.