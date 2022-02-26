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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة رياضية.. أسيل عمران تشارك متابعيها صورة جديدة

أسيل عمران
أسيل عمران

نشرت  أسيل عمران صورة جديدة مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت  أسيل عمران بإطلالة كلاسيكية ناعمة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

تأنقت أسيل عمران بإطلالة رياضية وقامت بإختيار بيجامة رياضية باللون الأسود من الوتر بروف مكونة من بنطال واسع وجاكيت بتصميمم الاوفر سايز، وقامت بإختيار حذاء رياضي باللون الأزرق والأبيض وآيس كاب باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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تركت أسيل عمران، خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها تسريحة ويفي ناعمة بسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أبرزت أسيل عمران، بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا ، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 



ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية
 

شاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.

 

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