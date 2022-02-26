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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في صور سيلفي على إنستجرام

جويل مردينيان
جويل مردينيان

تألقت الإعلامية جويل مردينيان في أخر صور قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان ، وهي ترتدي فستان قصير باللون الذهبي والنحاسي اللامع من قشر السمكة بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وانيقة .
 

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وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي ناعمة وانسيابية، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الروز اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر السموكي بألوان ناعمة، والكحل الأبيض لتبرز من جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الروز الناعم .

 

جويل مردينيان


وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ساعة يد وخواتم وقرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

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