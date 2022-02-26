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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعرض على رئيس أوكرانيا مساعدته في الهروب.. والأخير يرفض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت صحيفة "واشطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية عرضت على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخروج من بلاده ومغادرة كييف، إلا أن الأخير رفض ذلك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: "بحثنا مع زيلينسكي الأماكن الأكثر أمانا له لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية".

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين عرضوا على الرئيس الأوكراني إجلاءه كي لا يقع في الأسر من جانب القوات الروسية التي اقتربت من دخول العاصمة كييف.

ومنذ قليل، قال زيلينسكي إن روسيا ستحاول اقتحام كييف الليلة، مضيفًا: "لا يمكننا أن نخسر العاصمة. أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لاختراق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف".

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ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني، الجمعة، مع تكثيف المواجهات في مناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية كسر دفاعات العاصمة كييف.

واستمرت القوات الروسية في القصف الصاروخي والجوي على عدة مناطق في أوكرانيا، في محاولة لكسر دفاعات الجيش الأوكراني وفتح طريق إلى العاصمة كييف، مع الانتشار في مناطق أوسع في الشرق.

وفي موسكو، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، دعا فيه، الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة بنفسه، مضيفا أن "من شأن ذلك أن يسهل التوصل إلى اتفاق".

 

 

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