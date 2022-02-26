حصيلة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.. 200 قتيل و1115مصاب و100 ألفا نزحوا لـ بولندا

بلغت حصيلة الضحايا في أوكرانيا في اليوم الثالث للغزو الروسي، حصيلة مرتفعة، حيث يقترب العدد الموثق من 200 قتيل، وفق ما أوردت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن رئيس وزارة الصحة الأوكرانية قوله اليوم السبت إن ما لا يقل عن 198 أوكرانيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن 1115 أصيبوا بينهم 33 طفلا، ولم يتضح ما إذا كان يشير فقط إلى الضحايا المدنيين فقط.

يأتي ذلك فيما يستمر القتال في مدن أوكرانيا حتى في العاصمة الأوكرانية كييف، التي لم تسقط بعد وتقاوم القوات الروسية والموالين، بينما قال رئيس بلدية لفيف إن القوات الروسية تقوم بعملية إنزال في المدينة، بنحو 60 جنديًا روسيًا، لكنهم تراجعوا بعد المقاومة الأوكرانية لهم، فيما قال رئيس وزراء أوكرانيا روسيا تستهدف مبان سكنية ومدارس.

وذكرت شبكة العربية إن تم إجلاء أعضاء السفارة الأوكرانية في موسكو إلى لاتفيا.

وذكرت وزارة الداخلية البولندية إن حصيلة اللاجئين من أوكرانيا والذين دخلوا حدودها بلغوا 100 ألف لاجئ، وذلك مع استمرار القتال والحرب في اليوم الثالث لها.

وفي التفاصيل، أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف بأن المدينة تشهد "أعمالا قتالية نشطة" وحثت السكان على توخي "الهدوء واليقظة" دون أن توضح من هم طرفا الاشتباكات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من كييف في الليل حيث يسمع في التسجيلات دوي انفجارات قذائف وهدير.

وتحدثت تقارير عن وقوع انفجارات وتبادل لإطلاق النار قرب محطة ميترو الأنفاق "بيريستييسكايا" في غرب المدينة والتي يقع بالقرب منها مقر اللواء ​​المنفصل رقم 101 الخاص بحراسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وحسب تقارير، فإن معارك اندلعت خلال الليلة الماضية في منطقة قاعدة "فاسيلكوفسكايا" الجوية جنوب كييف، ما يعني ظهور بؤرة قتال جديدة في الطريق الاستراتيجي الذي يربط العاصمة بمدينة أوديسا على شاطئ البحر الأسود.

في مساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف دون أي مقاومة.

وذكرت الدفاع الروسية أيضا أن قواتها أغلقت مدينتي سومي وكونوتوب (شمال)، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة السكان المدنيين.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن القوات الروسية تتقدم باتجاه العاصمة كييف ومدن خيرسون وماريوبول (الجنوب) وزابوروجيه (وسط)، وأن القوات الروسية سيطرت على عدد من البلدات أو طوقتها، لكن الأضرار الرئيسية حتى الآن تسببها الصواريخ عالية الدقة والطائرات الروسية التي تقصف باستمرار المنشآت العسكرية الأوكرانية.