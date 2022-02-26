الرئيس الأوكراني يرفض العرض الأمريكي بالهروب من كييف: القتال هنا

عرضت الحكومة الأمريكية إجلاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كييف، لكنه رفض، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.

وقال زيلينسكي: "القتال هنا"، وذلك نقلاً عن مسئول استخباراتي أمريكي كبير لديه معرفة مباشرة بالمحادثة، "أحتاج إلى ذخيرة، وليس رحلة".



اختار زيلينسكي، 44 عامًا ، البقاء في العاصمة الأوكرانية، حيث قامت القوات الروسية بنقل القتال إلى شوارع المدينة، وحيث سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات ليل الجمعة وحتى السبت.

وقال الرئيس المحاصر إنه تم إجلاء عائلته إلى بر الأمان.

ذكر الرئيس الأوكراني في خطاب بالفيديو في وقت مبكر من أمس، الجمعة: "سأبقى في المقر الحكومي مع آخرين".

وأضاف الرئيس الأوكراني : "لقد حددني العدو بصفتي الهدف الأول، وعائلتي الهدف الثاني".

وخاطب الرئيس الأوكراني مواطنيه مرة أخرى ليلة الجمعة، وطلب منهم الاستعداد لهجوم بين عشية وضحاها وحثهم على الوحدة والقوة.

وتابع زيلينسكي في الفيديو: "مصير أوكرانيا يتقرر الآن. ستكون هذه الليلة صعبة للغاية، وسيستخدم العدو كل القوات المتاحة لكسر مقاومة الأوكرانيين".

وأضافالرئيس الأوكراني بشكل قاطع: "لا يمكننا أن نفقد قوتنا".

وقاد الممثل الكوميدي السابق، دفاعًا كبيرًا ضد التوغل الروسي حتى الآن، مما أدى إلى إبطاء التقدم الروسي، وفقًا لمسئولين دفاعيين أمريكيين، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تتغير الأمور بسرعة.

القوات الروسية تهاجم كييف من عدة اتجاهات

هاجمت القوات الروسية مدينة كييف من عدة اتجاهات، وطوقت المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.8 مليون نسمة.

وذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن "القتال النشط" يجري في كييف، حيث حاولت القوات الروسية التقدم نحو وسط المدينة وواجهت مقاومة شديدة من المقاتلين الأوكرانيين.

تم الإبلاغ عن مئات الضحايا في أعقاب قتال عنيف داخل المدينة وحولها، لكن يبدو أن القوات الأوكرانية قد احتفظت بالعاصمة حتى وقت مبكر من يوم السبت، وفقًا لمسئولين.

وقال دانيلوف، أمين مجلس الأمن، صباح اليوم السبت، وفقًا لصحيفة “كييف إندبندنت”: "إننا نوقف الحشد بأفضل ما نستطيع، فالوضع في كييف تحت سيطرة القوات المسلحة لأوكرانيا ومواطنينا".

كما نشر زيلينسكي عنوان فيديو آخر من كييف صباح السبت، تعهد فيه بالدفاع عن بلاده وقال: "هناك الكثير من المعلومات المزيفة على الإنترنت التي تدعو جيشنا إلى إلقاء السلاح، والإخلاء. أنا هنا. لن نلقي أسلحتنا. سندافع عن دولتنا".