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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الرئيس الأوكراني: الوضع في كييف يخصع حاليا لسيطرة قوات الأمن بنسبة 100%

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك صباح اليوم السبت أن الوضع في العاصمة "كييف" يخضع حاليا لسيطرة قوات الأمن الوطنية بنسبة 100%.


وقال بودولاك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عبر موقعها الرسمي - "نعم، كانت هناك هجمات صاروخية وجوية استمرت على مدار الليلة الماضية في ضواحي كييف، وفهمنا أن هذه الليلة ستكون الأصعب، لأن الروس استخدموا جميع مواردهم تقريبا، وجلبوا جميع احتياطياتهم إلى المعركة. بالنسبة لهم هذا أمر أساسي. لقد اعتمدوا على شن حروب خاطفة، وهو ما لم يحدث، حيث أن قواتنا ردت على ذلك بشكل احترافي للغاية".


وأضاف بودولاك أن الشرطة الوطنية الأوكرانية وقوات الدفاع الإقليمية تعملان بشكل جيد للغاية في كييف. وإذا كانت القوات المسلحة تعمل في ضواحي المدينة، ولا تسمح بنشر أي وحدات مهمة من الجيش الروسي، فعندئذ في المدينة نفسها، تعمل قوات الدفاع بفعالية كبيرة. واتضح أن الناس يخرجون للدفاع عن منازلهم.


وأكد أخيرا: أن الوضع في مدينة كييف مسيطر عليه بنسبة 100%، وقال "نعم، لدينا قتال. هناك معارك محلية في بريست، على سبيل المثال. حيث كانت هناك محاولة للاستيلاء على وحدة عسكرية، ولكن تم صدها. وفي أي اتجاه حيث يوجد قتال، تكون القوات المسلحة الأوكرانية على استعداد لصده".

الرئيس الأوكراني كييف الشرطة الوطنية الأوكرانية

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