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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد|تدفق اللاجئين من دونباس يتواصل.. وأعدادهم تتجاوز 120 ألفًا

صدى البلد

عرضت فضائية “العربية” فيديو يرصد لقطات لتدفق اللاجئين من دونباس.

في سياق متصل، عرضت فضائية “ يورونيوز” تقريرًا عن أوكرانيين يتوافدون نحو الحدود البولندية هروبا من الدبابات الروسية.

وأفاد التقرير، بأنه في بريغسوراني، على الحدود بين المجر وأوكرانيا، يعبر اللاجئون الفارون من الدبابات الروسية سيرًا على الأقدام، وهم يحملون بعض الأمتعة، وأورد المفوض الأعلى لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما أنه أحصى، أمس الأول الخميس، مائة ألف نازح داخل أوكرانيا.

وكتب فيليبو غراندي على “تويتر”: "فر أكثر من خمسين ألف لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه آخرون إلى الحدود"، موجها "الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين".

واندلعت المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على مشارف العاصمة كييف، أمس الجمعة، في اليوم الثاني من الغزو الروسي الذي أودى بحياة العشرات. 

ووافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين.

تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات الغرب بشن غزو واسع النطاق أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 100 ألف شخص وأثار الإدانات من جميع أنحاء العالم.

 

اللاجئين دونباس أوكرانيو الدبابات الروسية اخبار توك شو

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