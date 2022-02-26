إزالة 23 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – أبو قرقاص – بني مزار - ديرمواس)، 23 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.