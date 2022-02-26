الفرق بين الأدوية ووصفات العطارين .. أستاذ جامعي يوضح

وحذر الدكتور عبد الناصر سنجاب رئيس مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس من وجود الأعشاب بمحالات كثيرة مؤكدا علي ضرورة ووضع ضوابط تحمي المستهلك.

وأضاف سنجاب أنه مازال الكثير من الأشخاص يفضل استخدام الأعشاب الطبيعية، نظرا لاعتقادات بأنها الأجود، وأنها لا تحمل أثارا جانبية كالأدوية، لكن لم يفكر أحد فى المخاطر الصحية الناجمة عن الإفراط فى تناولها، وخاصةً إذا كان الشخص يعانى من أمراض معينة.



وتابع سنجاب ، أن مشكلة الإكثار من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية ليست فى مصر فقط، مشددا على أن تناول المكملات الغذائية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

وحذر الدكتور عبد الناصر سنجاب، من تناول الفيتامينات بدون داعي، قائلا: "تناول الفيتامينات والمكملات بشكل مفرط وبدون أسباب يضر الجسم، والزنك قد يسبب مشاكلات كبير في الكلى وفيتامين سى قد يحدث أضرارا للجلد".

واستطرد: "تناول فيتامين سي بجرعات أزيد من المطلوب يسبب أضرارا فى الكلي، ولا يجب استخدام المكملات الغذائية إلا فى حالة المعاناة من أمراض مزمنة".

وكشف الفرق بين الأدوية وبين الوصفات الشعبية المباعة عند العطارين، موضحة أن الأدوية التي تباع في الصيدليات هي عبارة عن مستحضرات صيدلية تحتوي على مادة عشبية أو أكثر يكون لها تأثير علاجي، وأن المادة تكون من النبات نفسه أو جزء منه أو مستخلص أو زيوت مما يستخدم في علاج بعض الأمراض.

وأضاف ، أن الأدوية الشعبية المتاحة بالصيدليات تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، والمكونات عبارة مواد تكميلية لها تأثير مساعد للمواد الشعبية الفعالة، وهذه الأدوية الشعبية تستخدم في تقليل بعض الآثار الجانبية للمرضى وتخفيف من حدة الأعراض.