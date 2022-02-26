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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة توأم سيماي مصري للملك سلمان وولي العهد بعد نجاح عملية فصلهما بالمملكة

السعودية
السعودية

وجه توأم سيماي مصري رسالة للملك سلمان وولي العهد بعد نجاح عملية فصلهما بالمملكة وذلك بعد 13 عاما على فصلهما في السعودية.

وتمنى التوأمان لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لشكرهما وكذلك لرغبتهما في تقبيل يد العاهل السعودي.

وكشفا أنهما احتفلا بيوم تأسيس السعودية مع الدكتور الجراح عبدالله الربيعة في مكتبه، موضحين أنه أهداهما الشماغ والعقال، اللذين ظهرا بهما في الصور المتداولة.


وأكدا أنهما قدما المملكة لإجراء الفحوصات والتحاليل، لمعرفة تأثير عملية الفصل طوال السنوات الماضية.

وكان التوأمان التقيا بالدكتور عبدالله الربيعة، وكانت سعادتهما كبيرة بأول لقاء يجمعهما به بعد عملية الفصل، حيث كانا في كل مرة يطالبان والديهما بالذهاب والسفر للسعودية لرؤية الربيعة.

وأوضح التوأمان: "عندما حضناه شعرنا بأنه مثل والدنا بالضبط، ولولاه لما كنا انفصلنا عن بعضنا".

 وحرصا على مشاركة السعودية في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، حيث قاما بارتداء الزي السعودي.

وأكد والد التوأمين السياميين المصريين أنه "لن يوفي السعودية وقيادتها وشعبها الشكر والتقدير".

وأجريت عملية الفصل للتوأمين في عام 2009، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث تم خلالها فصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض.

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