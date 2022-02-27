بـ «روب» بلون نحاسي.. جويل مردينيان بمكياج ناعم في آخر ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الإعلامية جويل مردينيان بإطلالة ساحرة وهي تقوم بوضع المكياج، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان ، وهي ترتدي “روب” باللون النحاسي بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وانيقة .





وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة انسابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والأي شادو السموكي بألوان ناعمة، والكحل الأبيض لتبرز من جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الروز الناعم .

جويل مردينيان



وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها أختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.