عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ «روب» بلون نحاسي.. جويل مردينيان بمكياج ناعم في آخر ظهور لها عبر إنستجرام

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية جويل مردينيان بإطلالة ساحرة وهي تقوم بوضع المكياج، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان ، وهي ترتدي “روب” باللون النحاسي بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وانيقة .
 

بمكياج صاخب.. لطيفة تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

ياسمين عبد العزيز تتألق في إطلالة شتوية.. شاهد


وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة انسابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والأي شادو السموكي بألوان ناعمة، والكحل الأبيض لتبرز من جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الروز الناعم .

 

جويل مردينيان


وأبرزت جويل مردينيان إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث إنها أختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان حياة جويل مردينيان مسيرة جويل مردينيان اخبار نجوم لبنان صور مشاهير انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أجواء صيفية خلال الـ 48 ساعة القادمة

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

لبنان.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في صور سيلفي على إنستجرام

جويل مردينيان بفستان أحمر يبرز أنوثتها على إنستجرام

جويل مردينيان تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. حجاب وعباءة سوداء

بفستان أحمر.. جويل مردينيان بإطلالة جذابة على إنستجرام

ترشيحاتنا

الآثار: الإعلان عن كشف أثري كبير في الأقصر خلال أيام.. فيديو

ابنة حميد الشاعري: أمي رفضت دخولي الغناء ووالدي لا يفكر في الشهرة

بقيادة مبابي.. باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت إيتيان بالدوري الفرنسيين

تجبر بخاطره.. محامي رشوان توفيق: أدعو ابنة الفنان للصلح حتى لا يزداد ألمه.. فيديو

متحدث الصحة: الدولة عملت اللي عليها لمواجهة كورونا والحل حالياً في أيدي المواطنين

شقيق عادل إمام : الزعيم بخير وصحة جيدة وتابع مباراتي الأهلي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ