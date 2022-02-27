بدء الدراسة في الدبلوم المهني للاستشعار من البعد بجامعة عين شمس

بدأت أمس الدراسة بالدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وتعد الدبلومة نموذجا ناجح للتعاون بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للإستشعار من البعد بهدف انتاج خريج متخصص في نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار من البعد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واضحت الدكتورة رشا بندق منسق الدبلوم من جامعة عين شمس ان الدبلومة تنفرد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية والعملية لمقررات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين ليس لهم علاقة بها مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم. كما أن التدريس في الدبلوم باللغة الانجليزيه مما يعطي افضليه اكثر لخريجي الدبلوم ومدة الدراسه بالدبلوم ٣٦ ساعه معتمده موزعة على ٣ فصول دراسية.

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