رئيس أوكرانيا يدعو العالم لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم، اليوم الأحد، إلى ضرورة حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وكان زيلينسكي قال، أمس، السبت إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تجريد روسيا من تصويتها في مجلس الأمن الدولي.

وكتب على موقع “تويتر”: “حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعد”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لتبني مشروع قرار يطلب "دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة" الإثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس" الأمريكية، قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" و"بالطبع إدانة الحرب".

ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع في أوكرانيا. وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

ويوم الجمعة استخدمت روسيا حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا نظرا "لطابعه المعادي لروسيا"، حسبما وصفه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وتطهير أوكرانيا من النازيين.