عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يدعو العالم لحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العالم، اليوم الأحد، إلى ضرورة حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وكان زيلينسكي قال، أمس، السبت إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تجريد روسيا من تصويتها في مجلس الأمن الدولي.

رئيس أوكرانيا: روسيا تستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء شعبنا.. وتخطط لشن هجمات أعنف

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

وكتب على موقع “تويتر”: “حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعد”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لتبني مشروع قرار يطلب "دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة" الإثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس" الأمريكية، قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن الهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" و"بالطبع إدانة الحرب".

ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علما بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع في أوكرانيا. وإذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

ويوم الجمعة استخدمت روسيا حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن  أوكرانيا نظرا "لطابعه المعادي لروسيا"، حسبما وصفه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وتطهير أوكرانيا من النازيين.

فولوديمير زيلينسكي روسيا مجلس الأمن الرئيس الأوكراني أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

وفاة الفنانة جالا فهمي

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

نرفض عقلية الحرب الباردة.. الصين: العقوبات ضد روسيا تعيق تسوية الوضع حول أوكرانيا

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

القانون يحظر إقامة منشآت على سطح أنفاق المترو ومحطاته والغرامة حال المخالفة

بعد تشميع مطعم كشري وآخر شهير في مدينة نصر..12 حالة لغلق المحلات طبقا للقانون

أودي أبوظبي تنجح فى دعم سباق تحدي طواف الإمارات للدراجات الهوائية

أين يوجد العقل فيما حدث خلال رحلة الإسراء والمعراج؟.. اعرف الرأي الحاسم

الكرملين: لن نعلق العمليات العسكرية ضد أوكرانيا أثناء المفاوضات.. وكييف اختارت "جوميل"

رئيس أوكرانيا: روسيا تستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء شعبنا.. وتخطط لشن هجمات أعنف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

باستخدام السحر.. امرأة تهدد سكان قرية بالثعاببن السامة لسرقة أموالهم

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

فيديو

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ