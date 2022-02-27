رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة القيم بحرمان النائب مصطفى سالمان من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الثاني.

كما شهدت الجلسة أيضا نعي النائب محمود الكردوسي، والذي وافته المنية أمس الأول الجمعة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، بعد الموافقة من حيث المبدأ عليه.

يستهدف مشروع القانون:

1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

۲- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.