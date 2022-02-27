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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"حظر شامل".. القارة الأوروبية منطقة محرمة على طائرات روسيا..قائمة بأبرز الدول

حظر أوروبي للطيران
حظر أوروبي للطيران الروسي

انضمت بلجيكا اليوم الأحد إلى قائمة متزايدة من الدول التي حظرت شركات الطيران الروسية من دخول مجالها الجوي، وفق ما ذكر موقع إكسيوس الأمريكي.

وحظرت دول ألمانيا وبريطانيا والنمسا والدنمارك وأيرلندا وآيسلندا، المجال الجوي  أمام روسيا.

وقالت إستونيا وليتوانيا ورومانيا ولاتفيا إن الخطوط الجوية الروسية لا يمكنها التحليق في مجالها الجوي.

وكتب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على تويتر يوم الأحد "سماؤنا الأوروبية مفتوحة. إنها مفتوحة لأولئك الذين يربطون بين الناس وليس لأولئك الذين يسعون إلى الاعتداء الوحشي" .

وكتب رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس على تويتر يوم السبت " ندعو جميع دول الاتحاد الأوروبي لفعل الشيء نفسه. لا مكان لطائرات الدولة المعتدية على الديمقراطية # قفوا مع أوكرانيا" .

وقال وزير النقل والمواصلات الليتواني ماريوس سكوديس إن "ليتوانيا بالتنسيق مع لاتفيا وإستونيا تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ابتداء من منتصف ليل 27 فبراير" .

وكتب الوفد الروماني لدى حلف شمال الأطلسي على تويتر "حظرت رومانيا مجالها الجوي لشركات الطيران [الروسية] بعد هجوم [روسيا] غير المبرر على أوكرانيا، والذي سيكون له عواقب وخيمة" .

نسقت لاتفيا مع ليتوانيا وإستونيا لاتخاذ قرار بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

ومنعت بولندا الخطوط الجوية الروسية من دخول مجالها الجوي ، بحسب  رئيس الوزراء ماتيوس مورافيكي .

وأغلقت المملكة المتحدة ومولدوفا وجمهورية التشيك مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما قطعت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية علاقاتها مع شركة الطيران الروسية إيروفلوت، حسبما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

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بالمقابل، أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ومنعت الرحلات التجارية وحق العبور لشركات الطيران في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا من المجال الجوي الروسي.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول في وقت سابق ، في خطوة لمعاقبة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

أغلقت روسيا يوم السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك .

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حظرت هيئة الطيران المدني الروسية ،  أيضًا رحلات المملكة المتحدة إلى روسيا وعبرها انتقاما للحظر البريطاني على شركة إيروفلوت.

وتحضر دول فنلندا وأيرلندا وإيطاليا حظر الطيران الروسي من المرور على أراضيها.

وقال موقع ذا لوكال، إن متحدث باسم الحكومة الإيطالية قال في بيان مقتضب إن "إيطاليا تغلق مجالها الجوي أمام روسيا" ، بعد وقت قصير من إعلان دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والسويد والدنمارك إجراءات مماثلة.

وتنضم إيطاليا إلى الدول الأوروبية الأخرى في تصعيد العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأغلقت السويد والدنمارك  وألمانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا ولوكسمبورج وبلجيكا وبولندا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية ، ما أجبر الطائرات الروسية المتجهة غربًا على القيام بعمليات تحويل هائلة ، ومضاعفة تكلفة عبور الطيران إلى أراضي بديلة، ما يعني وضع خسائر كبيرة على الشركات الروسية.

قال وزير الاتحاد الأوروبي السويدي هانز دالجرين إنه بخلاف الدول الأوروبية التي تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ، فإن إغلاق المجال الجوي الأوروبي بالكامل مطروح على الطاولة.

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في وقت لاحق اليوم لمناقشة حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا.

 

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