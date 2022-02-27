عقوبات جديدة.. إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام swift العالمي

ذكرت قناة “العربية” في نشرتها الإخبارية، أن العقوبات التي اتخذتها الدول الأوروبية وأمريكا باءت بالفشل في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقف عن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت قناة “العربية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا اتفقت على تصعيد العقوبات المالية على موسكو بإزالة عدد من بنوكها الرئيسية من نظام swift العالمي لتحويل الأموال، ما يعني أن البنوك الروسية لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، ما يؤدي إلى الحد من صادرتها ووارداتها، وهذا يحرم روسيا من الوصول لأكثر من ٦٠٠ مليار دولار من الاحتياطات.