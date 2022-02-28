الغاز الطبيعي الروسي.. مصر على قائمة حل الأزمة الأوروبية

بعد دخول اليوم الرابع على اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سادت حالة من المخاوف الأوروبية على خط إمداد الغاز الطبيعي لأوروبا خوفا من أن يتأثر بالحرب الدائرة بينهما.

خط امداد الغاز الطبيعي لاوروبا

وقالت الشركة التي تدير خط أنابيب الغاز في أوكرانيا، إن مرور الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر بشكل طبيعي، وإنه لم تلحق أي أضرار بخط الأنابيب جراء الانفجارات.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فكان مسؤولون أوكرانيون قالوا في وقت سابق إن القوات الروسية فجرت خط أنابيب غاز في خاركيف في المنطقة الشمالية الشرقية، لكن لم يتضح ما إذا كان القطاع المتضرر جزءاً من خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لأوروبا أم من شبكة التوزيع المحلية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.